Nasa divulga imagem de cometa Tempel 1

SÃO PAULO - A sonda Stardust-NExT da Nasa se encontrou com o cometa Tempel 1 na segunda-feira, 14. O objetivo desse encontro é estudar pela primeira vez as mudanças na superfície do corpo celeste que circula entre as órbitas de Marte e Júpiter. A mídia norte-americana fez diversas alusões ao "romântico encontro de dia dos namorados", pois ontem foi comemorado o Dia de São Valentim.

Os dados desse novo empreendimento vão fornecer informações importantes sobre como se formam e evoluem a família de cometas de Júpiter, disse a Nasa em comunicado.

A sonda continuará o trabalho de pesquisa sobre o cometa que começou em julho de 2005, quando a nave espacial Deep Impact lançou um projétil na superfície dele para estudar sua composição por meio do material desprendido na colisão.

A Stardust-NExT conta com sistemas capazes de capturar imagens da cratera criada pelo projétil, o que, segundo esperam os cientistas, deve fornecer uma grande quantidade de informações que lance luz sobre a formação dos cometas.

O encontro ocorrerá a 336 milhões de quilômetros da Terra, quando a sonda estiver quase do lado oposto do Sistema Solar. Durante o sobrevoo, a Stardust-NExT vai captar 72 imagens, que serão armazenadas em um computador de bordo e, em seguida, enviadas à Terra para processamento, que começará por volta das 8 horas (de Brasília) do dia 15 de fevereiro.