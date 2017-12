Nasa divulga imagem que mostra galáxias e nebulosas no céu da Suíça

SÃO PAULO - Embora as luzes das cidades grandes atrapalhem a visualização em muitas partes do planeta, a Nasa divulgou nesta terça-feira, 22, uma imagem que ilustra de tudo que é possível ver no céu do hemisfério norte nessa época do ano.

Na foto, tirada na Suíça à meia-noite, eram visíveis galáxias - parte da Via-Láctea, a Galáxia de Andrômeda (M31) e a Galáxia Triangulum (M33). Também podiam ser observados aglomerados de estrelas incluindo NGC 752, M34, M35, M41, o aglomerado duplo e o aglomerado em colmeia (M44). Além disso tudo, também é possível ver nebulosas na imagem: nebulosa de Órion (M42), Nebulosa Rosette, nebulosa Pacman e outras.

Para mais detalhes, o site da Nasa detalha todos os objetos astronômicos observados na imagem.