Nasa divulga o maior e mais completo mapa de Marte já feito

Imagem do atlas de Marte com zoom no Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar. Nasa

O melhor mapa já feito do planeta Marte está disponível na internet, onde pode ser consultado por cientistas profissionais, amadores ou internautas curiosos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mapa de Marte (site Mars Space Flught)

O mapa foi construído a parir de 21.000 fotografias obtidas pelo Sistema de Imagem por Emissão Térmica ("Themis"), uma câmera de infravermelho a bordo da sonda Mars Odissey, da Nasa. A câmera começou a fotografar Marte há oito anos.

As imagens foram suavizadas, combinadas, misturadas e controladas cartograficamente, para produzir um mosaico gigantesco. Usuários podem "deslizar" sobre as fotos, ampliá-las ou reduzi-las.

Relevo da superfície marciana, com as altitudes codificadas em cores, do azul ao vermelho. Nasa

Em zoom total, os menores detalhes da superfície têm diâmetro de 100 metros. Algumas regiões específicas de Marte já foram fotografadas em resolução maior, mas esta é a melhor disponível para o planeta como um todo.

Usuários com acesso a banda larga, computadores poderosos e software capaz de tratar imagens com gigabytes de dados podem tentar baixar o mapa em resolução plena do site http://www.mars.asu.edu/data/thm_dir_100m.