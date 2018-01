Nasa divulga pacote de dados de telescópio para consulta pública

SÃO PAULO - A agência espacial norte-americana (Nasa) divulgou nesta sexta-feira, 15, o primeiro pacote de dados do telescópio espacial Wise (sigla em inglês para Explorador de Varredura Infravermelha de Campo Amplo) para consulta pública de astrônomos profissionais e amadores. Quem tiver interesse poderá navegar por imagens de milhões de galáxias, estrelas e asteroides coletadas desde dezembro de 2009, quando a missão começou.

Os dados disponibilizados representam os 57% iniciais do céu pesquisado e fotografado, o restante do material será disponibilizado até o meio do ano que vem.

A missão partiu com o há quase um ano e meio com o objetivo de mapear todo o céu em luz infravermelha, usando sua maior resolução para obter melhores imagens que seus antecessores. O telescópio já coletou mais de 2,7 milhões de imagens, capturando objetos que vão de galáxias distantes a asteroides relativamente próximos à Terra.

As descobertas já realizadas pela missão incluem 20 cometas, mais de 33 mil asteroides entre Marte e Jupiter e 133 cometas e asteroides próximos à Terra.

O que torna o Wise especial é sua capacidade de enxergar através de véus impenetráveis de poeira, captando o calor de objetos que são invisíveis para os telescópios comuns.