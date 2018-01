Nasa divulga último pacote de dados da LRO com novos mapas da Lua

SÃO PAULO - A Nasa divulgou nesta terça-feira, 15, o último pacote de dados da missão exploratória da Lua da sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) junto com as primeiras análises realizadas em sua nova função como satélite científico. Entre os dados da quinta e última liberação informações estão impressionantes novas imagens e mapas do satélite da Terra.

As imagens incluem dados que ainda não foram processados e informações refinadas, como as imagens em mosaico. A sonda lunar realizou mais de 192 terabytes de imagens durante um ano e meio (para dar uma dimensão da quantidade de informação, esses dados ocupariam 41 mil DVDs).

Entre os dados mais importantes está um mapa global da superfície lunar com resolução de 100 metros por pixel. Para realçar a topografia do satélite, as imagens foram realizadas quando o ângulo do Sol está baixo no horizonte.