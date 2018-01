Nasa divulga vídeo do asteroide Vesta

SÃO PAULO - A Nasa divulgou um vídeo do asteroide Vesta, que está a 188 milhões de quilômetros da Terra. As imagens foram feitas em 1º de junho pela nave Dawn (Alvorada), que deve chegar no ponto mais próximo do asteroide em 16 de julho.

No vídeo é possível observar uma marca escura no centro do asteroide que se move da esquerda para a direita com a rotação do Vesta. Pela imagem divulgada fica claro a forma irregular do asteroide.

Novas imagens devem ser divulgadas em breve, com uma maior aproximação da nave. Cientistas da Nasa disseram que Dawn está perto de realizar imagens tão boas quanto as obtidas pelo Telescópio Espacial Hubble deste mesmo asteroide.

Após estudar Vesta, o nave tentará estudar um asteroide ainda maior, Ceres, o que deve ocorrer em 2015. Vesta e Ceres são os dois maiores corpos do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.

Os dois alvos foram escolhidos não apenas por causa do tamanho, mas porque são muito diferentes entre si: Vesta é seco e rochoso, e parece ser a fonte de muito meteoritos encontrados na Terra. Já Ceres é praticamente esférico e pode ter gelo nos polos.