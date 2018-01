Nasa divulga vídeo inédito do Endeavour no espaço

A Nasa divulgou um vídeo inédito de seu ônibus espacial Endeavour atracado à Estação Espacial Internacional, em sua última missão.

O ônibus levou ao espaço um equipamento de US$ 2 bilhões, que será usado para experiências de física.

As imagens do Endeavour foram gravadas a partir da cápsula espacial Soyuz.

É a primeira vez que são divulgadas imagens do tipo, já que nunca antes houve uma segunda aeronave presente para gravar um ônibus espacial atracado à estação internacional.

Um dia antes, a Nasa havia divulgado também fotos do Endeavour atracado, tiradas pelo astronauta italiano Paolo Nespoti, a bordo da Soyuz.

Depois de uma bem-sucedida viagem até a Estação Espacial Internacional, o Endeavour pousou no Centro Espacial Kennedy, no Estado da Flórida (sudeste dos Estados Unidos), no último 1º de junho.

A nave, que realizou viagens espaciais por 19 anos, foi aposentada e agora passará a ser exibida no Museu de Ciências de Los Angeles, na Califórnia.

