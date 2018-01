Nasa diz que o tempo está bom para o lançamento do Atlantis

SÃO PAULO - Falta menos de meia hora para o lançamento do ônibus espacial Atlantis e o tempo nublado não deverá ser problema para a programação da Nasa. No início da semana, os serviços meteorológicos mostravam que havia 70% de chances de chuvas nesta sexta-feira, influencia de uma tempestade que estava nas Bahamas.

Choveu na região do Centro Espacial Kennedy nestes últimos dias, mas isso não foi o bastante para afastar as pessoas que viajaram até a Flórida para assistir o último lançamento da era dos ônibus espaciais. De acordo com Lisa Murtlend, porta-voz da Prefeitura de Titusville, cidade próxima ao Cabo Canaveral, são esperadas 1 milhão de pessoas no local.