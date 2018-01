Nasa encontra na Lua possíveis restos de nave espacial de 1967

WASHINGTON - A Nasa encontrou na superfície da Lua o que poderiam ser os restos de uma nave espacial que se chocou contra o satélite em 1967.

As coordenadas dos restos encontrados coincidem com as do local onde calcula-se que a nave Lunar Orbiter 2 caiu, após desaparecer ao passar para o lado escuro da Lua.

No entanto, a marca encontrada na superfície lunar parece ser muito grande para ter sido causada pelo impacto de uma cosmonave de poucos metros de altura. A nave foi enviada ao espaço no final dos anos 1960 com a finalidade de explorar possíveis lugares de aterrissagem para as missões Apollo e Surveyor.

"A verdade é que não temos certeza do que causou o impacto, vamos seguir analisando os restos", explicou James Ashley, cientista da Universidade do Arizona, no blog do Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) da Nasa, a ferramenta que detectou os restos.