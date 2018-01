Nasa faz testes para verificar possíveis problemas em ônibus espacial

Estadão.com.br com informações da Reuters,

SÃO PAULO - Trabalhadores do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, abasteceram o Atlantis nesta quarta-feira, 15, durante teste que precede o lançamento do ônibus espacial, previsto para o dia 8 de julho.

O teste adicional foi solicitado após um problema estrutural ser encontrado no ano passado em um tanque usado no lançamento da nave Discovery em fevereiro. A Nasa reforçou os suportes de metal dentro dos tanques. O teste desta quarta-feira teve como objetivo verificar estes reparos no Atlantis.

Um outro teste ainda será feito para saber se a estrutura irá suportar a temperatura extrema gerada por 500 mil galões, ou 1,89 milhões de litros, de oxigênio líquido e hidrogênio líquido dentro do tanque.

A Nasa verificou o que parece ser uma vazamento em uma válvula de um dos três principais motores, mas uma possível substituição da peça não deverá afetar a data de lançamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este é um dos últimos testes que a Nasa fará antes de lançar o ônibus espacial Atlantis, com quatro astronautas a bordo, rumo à Estação Espacial Internacional. A missão deverá durar 12 dias e encerrará o programa de 30 anos de ônibus espaciais da agência norte-americana.