Nasa faz treinamento similar ao de astronautas para estudantes

SÃO PAULO - Você sonhava em ser um astronauta quando era criança? Quase 4 mil estudantes de 25 cidades ao redor do mundo inteiro foram desafiados pela Nasa a completar um programa nutricional e de exercícios conhecido como "Missão X: treine como um Astronauta".

Detalhes das atividades do programa

As equipes de alunos, que têm de oito a 12 anos, vão aprender durante as seis semanas do projeto como as regras da boa alimentação, exercícios, raciocínio cientifico lógico e trabalho em equipe, ganhando pontos por cada módulo do treinamento que completarem. Os exercícios irão envolver o mesmo tipo de habilidades que os astronautas aprendem durante os treinamentos para voos espaciais.

As equipes que participam da competição estão nos Estados Unidos, Holanda, Itália, França, Alemanha, Áustria, Colômbia, Espanha e Reino Unido. A Agência espacial planeja expandir a competição para mais países na próxima edição.