Nasa instala peça para reparar problemas encontrados no Endeavour

SÃO PAULO - Técnicos da Agência Espacial norte-americana (Nasa) devem completar nesta quarta-feira, 4, a troca do Controle de Carga ALCA-2, que é responsável por distribuir energia para nove sistemas da nave, incluindo os aquecedores que apresentaram problema e impossibilitaram o lançamento do Endeavour rumo a Estação Espacial Internacional (ISS) na última sexta-feira, 29 de abril.

Os aquecedores são responsáveis por manter o combustível do ônibus espacial em estado líquido enquanto ele estiver em órbita.

Após a instalação será feita uma série de avaliações e reparos adicionais antes do lançamento, que não será realizado antes de 10 de maio.

Os astronautas também passarão por nova fase de treinamentos. Eles retornaram para Houston para se adaptarem a rotina para o novo horário de lançamento, que deverá ser definido até esta sexta-feira, 6. O principal objetivo da missão é levar ao espaço o Espectrômetro Magnético Alfa (AMS), um observatório de pesquisa sobre a antimatéria e a matéria escura.

A Nasa já comunicou que o adiamento do Endeavour não acarretará mudança no lançamento do ônibus espacial Atlantis, programado para fim de junho. No entanto, a nave será posicionada na plataforma de lançamento mais tarde que o previsto.