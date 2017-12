Nasa lança Discovery para o espaço pela última vez

CABO CANAVERAL, EUA - O ônibus espacial Discovery decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nesta quinta-feira, 24, em sua última missão transportando suprimentos e peças de reposição para a Estação Espacial Internacional. A nave deixou a plataforma de lançamento às 18h53 (16h53 no horário local), com uma tripulação de seis membros.

"O ônibus espacial Discovery e seus seis astronautas estão em órbita com segurança após uma decolagem deslumbrante. O ônibus foi impecável em sua última viagem em órbita", anunciou a Nasa em seu site oficial, nove minutos após a decolagem. Os técnicos iniciaram o enchimento do tanque externo às 9h25 (horário de Brasília) e o lançamento pode ser acompanhado ao vivo pela Nasa TV e pelo sistema Sunset Yacht, para quem tiver PlayStation.

Finalmente, após oito adiamentos, a Discovery parta para cumprir uma missão de 11 dias. A Discovery é a primeira das três missões espaciais finais da Nasa após a decisão de dar preferência a voos tripulados espaciais particulares. Ela deve levar até a ISS, além da tripulação de seis astronautas e um robô humanoide, o Robonault, um depósito realizado por 16 nações ao longo de 12 anos e que completa o projeto da estação de US$100 bilhões.

A nave também irá levar comida, equipamentos científicos e outros suprimentos para os seis membros da equipe da estação espacial. Além disso, duas caminhadas espaciais estão previstas para a estadia de uma semana da Discovery na estação.

"Temos muitíssima vontade de conferir que esta missão, que está repleta de atividades, terá sucesso e tudo irá pelo bom caminho", declarou Moses, acompanhado pelo diretor de lançamentos, Mike Leinbach, pelo diretor da missão STS-133, Scott Higginbotham, e pela porta-voz do serviço meteorológico da Nasa, Kathy Winters.

O lançamento, inicialmente previsto para 1º de novembro do ano passado, foi adiado primeiro por um escape de hidrogênio, depois por uma falha elétrica e, mais tarde, por fendas que foram detectadas no tanque de combustível externo que obrigou a adiá-lo para 2011.

O adiamento do lançamento da Discovery obrigou a atrasar também o último voo do Endeavour, previsto agora para 19 de abril. Além disso, a Nasa decidiu realizar uma viagem extra do Atlantis (que já tinha sido aposentado) programado para 28 de junho.

O programa de 30 anos chega ao fim devido ao seu alto custo de operação e para liberar fundos para o desenvolvimento de foguetes que possam voar além da distância da órbita da estação. A administração de Obama quer fazer parcerias com empresas privadas para iniciar o serviço de táxis espaciais, liberando a Nasa para se concentrar na exploração do espaço e no desenvolvimento de novas tecnologias.

