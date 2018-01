Nasa lança 'Spinoff', aplicativo para Android

SÃO PAULO - A Agência Espacial norte-americana (Nasa) lançou nesta segunda-feira, 17, seu primeiro aplicativo para Android. A agência, que já tinha diversos programas para iPhone e iPad, investe agora no Nasa Spinoff (uma versão para celular da publicação online), que já está disponível para download gratuito no Android Market.

Com o aplicativo, o usuário pode acessar um feed com as últimas notícias sobre tecnologia da Nasa, navegar por uma base de dados de inovações derivadas de tecnologias da agência e também ver uma linha do tempo dos principais acontecimentos desde 1958. Há também um mapa mostrando onde você pode encontrar algumas das principais inovações tecnológicas existentes.