Nasa prepara missão que vai mergulhar na atmosfera do Sol

A Nasa deu início ao desenvolvimento de uma missão que vai chegar mais perto do Sol que qualquer outra. O projeto, batizado Solar Probe Plus (SPP), deve partir para o espaço até 2018.

A sonda, do tamanho de um automóvel, mergulhará diretamente na atmosfera solar, chegando a 6,4 milhões de quilômetros da superfície da estrela.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta semana, a agência espacial anunciou cinco pesquisas científicas que viajarão a bordo da SPP.

À medida que a sonda se aproximar do Sol, seu escudo terá de suportar temperaturas acima de 1.400º C, e jatos de radiação intensa. Cientistas esperam usar os dados coletados para prever melhor o ambiente espacial que será enfrentado por futuros astronautas.

Os instrumentos escolhidos para voar na missão vão contar as partículas do vento solar; criar imagens 3D da atmosfera do Sol, com suas nuvens e ondas de choque; medir os campos magnético e elétrico; detectar a poeira suspensa no vento solar; e determinar quais elementos químicos aparecem na atmosfera.