Nasa promove jantar virtual com astronautas do Atlantis

Washington - A Nasa - agência espacial americana - convidou o público nesta segunda-feira a compartilhar um jantar virtual com os astronautas do ônibus espacial Atlantis, que se encontra acoplado à Estação Espacial Internacional (ISS), cerca de 380 quilômetros da Terra, cumprindo sua última missão.

Trata-se da última viagem do Atlantis e da missão final da era dos ônibus espaciais da Nasa, que serão aposentados após 30 anos de serviço.

A ocasião especial levou a Nasa a pensar em um churrasco, evento muito tradicional entre as famílias americanas nesta época do ano (verão nos Estados Unidos).

O jantar será realizado no próximo dia 14 e o cardápio é composto por frango grelhado, frango com molho de churrasco, feijão e milho ao estilo sulista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cientistas do Centro Espacial Johnson em Houston (EUA) prepararam cuidadosamente os jantares, desidratados e enlatados para serem transportados adequadamente na nave.

A tripulação do Atlantis é formada pelo comandante Chris Ferguson, pelo piloto Doug Hurley e pelos especialistas de missão Sandy Magnus e Rex Walheim.

"Já que a missão se realiza em julho, pensamos que seria divertido ter uma refeição típica de verão, algo que normalmente se compartilha nos quintais de nossas casas com amigos e familiares", disse Michele Perchonok, cientista da Nasa e responsável pela alimentação do programa de ônibus espaciais.

A Nasa divulgou em seu site as receitas dos pratos do jantar e um vídeo para acompanhar o passo a passo para cozinhá-los, de modo que qualquer um possa se somar ao jantar de sua própria casa.

Segundo o menu, o banquete começa com queijo brie, biscoitos salgados e salsichas. Após o frango e o milho, a refeição termina com a mais típica sobremesa americana: torta de maçã.

A dieta dos astronautas percorreu um longo caminho desde os primeiros dias do programa espacial. Atualmente, há cerca de 180 diferentes tipos de comidas e bebidas disponíveis para eles. A gama de alimentos espaciais vai desde camarões com ovos mexidos até o tradicional peru do Dia de Ação de Graças.

Alguns alimentos são liofilizados e outros termoestabilizados, ou seja, tratados com calor para destruir os microorganismos e enzimas que podem deteriorá-los.

O Atlantis iniciou sua viagem à ISS na sexta-feira passada. A previsão é que sua missão termine no próximo dia 20, encerrando definitivamente a era dos ônibus espaciais da Nasa.