Nasa prorroga retorno do ônibus espacial Discovery

A agência espacial tinha previsto que o Discovery voltaria à Terra no próximo dia 7. No entanto, com o novo programa, a nave voltará à Terra no dia 9.

A agência informou que o período extra da missão STS-133 será essencial para terminar de organizar as mais de 5 toneladas de material que o Discovery transportou por meio do Módulo Permanente Multiuso "Leonardo".

Megan McArthur, responsável de comunicações da nave, informou na Terra aos comandantes Steve Lindsey e Scott Kelly sobre o prolongamento da missão.

Os astronautas estão transferindo a carga ao veículo de transferência H-II com os braços robóticos que a ISS utiliza.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Nasa quer deixar a estação bem abastecida antes de retirar o ônibus espacial de funcionamento, após três décadas de missões tripuladas.

A aterrissagem está prevista agora para as 11h58 (horário da costa leste americana, 13h58 de Brasília), no Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, Flórida.

Este é a 39ª e última viagem do Discovery, que ao longo de sua história percorreu mais de 230 milhões de quilômetros, passou 352 dias em órbita e rodeou a Terra 5.628 vezes a uma velocidade de 28 mil km/h.