Nasa prorroga retorno do ônibus espacial Discovery

WASHINGTON - A Nasa, agência espacial americana, decidiu nesta quinta-feira prolongar a última missão do ônibus espacial Discovery, para dar mais tempo aos astronautas de colocarem a carga da nave na Estação Espacial Internacional (ISS). A agência espacial tinha previsto que o Discovery voltaria à Terra no próximo dia 7. No entanto, com o novo programa, a nave voltará à Terra no dia 9.

A agência informou que o período extra da missão STS-133 será essencial para terminar de organizar as mais de 5 toneladas de material que o Discovery transportou por meio do Módulo Permanente Multiuso Leonardo. Megan McArthur, responsável de comunicações da nave, informou na Terra aos comandantes Steve Lindsey e Scott Kelly sobre o prolongamento da missão.

Os astronautas estão transferindo a carga ao veículo de transferência H-II com os braços robóticos que a ISS utiliza. A Nasa quer deixar a estação bem abastecida antes de retirar o ônibus espacial de funcionamento, após três décadas de missões tripuladas.

A aterrissagem está prevista agora para as 13h58 (horário de Brasília), no Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, Flórida. Esta é a 39ª e última viagem do Discovery, que ao longo de sua história percorreu mais de 230 milhões de quilômetros, passou 352 dias em órbita e rodeou a Terra 5.628 vezes a uma velocidade de 28 mil km/h.

Ligação. Pouco após às 19 horas de quinta-feira, 3, o presidente norte-americano Barack Obama conversou com a equipe da Estação Espacial Internacional (ISS) e do ônibus espacial Discovery.

Durante a transmissão, que durou cerca de seis minutos e pode ser assistida pelo site da Nasa, Obama disse estar "orgulhoso" dos tripulantes e os elogiou dizendo que a dedicação e competência com que realizam suas funções são exemplos para as pessoas.

E houve tempo uma brincadeira. Quando Obama soube que robô humanoide Robonault ainda não tinha sido desempacotado pela equipe, ele deu risada. "É uma pena. Vamos lá gente, desempacotem o "cara". No mesmo clima descontraído, o comandante Steve Lindsey respondeu que às vezes eles ouvem gritos de "Me soltem", mas que não têm certeza de que seja o robô.

Obama aproveitou a conversa para salientar a importância do programa e do ônibus espacial, que será "aposentado" quando retornar à Terra na próxima semana. "Vocês fazem parte da história no espaço", disse o presidente.