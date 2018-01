Nasa remarca lançamento do Endeavour para 16 de maio

SÃO PAULO - A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) definiu uma nova data para o lançamento do ônibus espacial Endeavour: 16 de maio. A viagem, originalmente agendada para 29 de abril, teve que ser adiada por causa de um problema em um gerador auxiliar de energia, detectado quatro horas antes do momento previsto para a decolagem.

Caso a nave apresente algum outro problema, ou as condições meteorológicas não sejam favoráveis, o lançamento poderá ser adiado até 26 de maio para que o calendário de lançamento do ônibus espacial Atlantis não seja alterado. O dia 21 de maio também não é uma opção viável por conta de uma viagem do foguete russo Soyuz, que seguirá rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), assim como o Endeavour.

A missão do ônibus espacial terá 16 dias, dois a mais do que o previsto inicialmente. O ônibus levará à ISS o detector de partículas chamado Espectrômetro Magnético Alfa, de 2 bilhões de dólares, além de peças de reposição para a Estação.

Após esse voo, a Nasa realizará uma última missão, com o ônibus Atlantis, em meados do ano, que marcará o fim do programa tripulado de ônibus espaciais, que durou 30 anos. Após a última viagem, as naves serão expostas em museus nos Estados Unidos.

A missão. A nave deve chegar à ISS dois dias depois do lançamento para uma estadia que deve durar de 14 a 16 dias. Dezesseis nações são parceiras no projeto da Estação Espacial de US$ 100 bilhões.

O plano da Nasa depois do fim do programa de ônibus espaciais é fazer com que os astronautas americanos sejam transportados até a Estação Espacial Internacional por meio da nave Soyuz, da Rússia, talvez até a metade da atual década (o serviço prestado pela Rússia custa US$ 51 milhões por astronauta para os Estados Unidos). Eventualmente eles pretendem contar com naves europeias e japonesas também. Depois, a Nasa deve começar a usar os serviços de companhias privadas nas suas viagens para o espaço. Atualmente as empresas particulares cobram US$ 63 milhões por passagens para 2014.

Além disso tudo, a Endeavour ainda leva para a ISS um aparelho de US$ 2 bilhões que os cientistas esperam que esclareça parte dos mistérios envolvidos na chamada matéria escura. O aparelho é chamado Espectrômetro Alfa Magnético (AMS) e deverá analisar raios cósmicos de alta energia, sendo o primeiro a olhar detalhadamente para esse tipo de matéria no espaço.

Além de instalar o AMS do lado de fora da ISS usando braços robóticos, a equipe da Endeavour tem quatro caminhadas espaciais planejadas para ajudar a Estação Espacial a se preparar para o fim do programa de ônibus espaciais.

O ônibus também entrega uma plataforma carregada com grandes peças de reposição, na esperança de manter a estação em funcionamento por mais 10 anos. O carregamento inclui duas antenas de comunicações de banda-S, um tanque de gás de alta pressão, o sistema robótico canadense Dextre e escudos para proteger a ISS de micrometeoritos.

Após o retorno do Endeavour, as atenções da Nasa se voltarão para o lançamento do Atlantis. Esse será o 135º e último lançamento de ônibus espacial da agência espacial norte-americana.