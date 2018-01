Nasa vai levar ônibus espaciais para museus

Museus de todo o país vinham competindo pelas naves, que serão aposentadas devido a seus elevados custos operacionais e para liberar verbas para uma nova geração de naves espaciais.

"Tomem conta direito dos nossos veículos. Eles serviram bem à nação", disse Charlie Bolden, administrador da Nasa, que anunciou o destino das três naves no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, no 30o aniversário do voo inaugural do primeiro ônibus.

A terça-feira marca também o 50o aniversário do lançamento da nave que levava o russo Yuri Gagarin, primeiro ser humano no espaço.

O ônibus Atlantis, que está sendo preparado para a 135a e última missão da história dos voos espaciais, em meados do ano, vai permanecer na Flórida, abrigada no Centro de Visitantes do Centro Espacial Kennedy.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Endeavour, que está na plataforma de lançamento para sua última decolagem, em 29 de abril, foi prometido ao Centro de Ciências da Califórnia, em Los Angeles.

O Discovery, que fez sua última missão no mês passado, deve ir para o Centro Udvar-Hazy, do Museu Aeroespacial Nacional Smithsonian, no norte de Virgínia.