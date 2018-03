Nasa volta a adiar lançamento da Discovery, agora para 17 de dezembro

WASHINGTON - A agência espacial americana postergou nesta quarta-feira, 24, o lançamento da nave Discovery do dia 3 para 7 de dezembro, porque precisa de mais tempo para reparar fendas no tanque de combustível externo.

"Não estamos prontos para 3 de dezembro. Vamos voltar a tentar no dia 17", disse o diretor do programa de naves da Nasa, John Shannon, em entrevista coletiva ao lado do administrador adjunto para Operações Espaciais, Bill Gerstenmaier.

A missão de 11 dias, a última da Discovery, estava inicialmente prevista para 5 de novembro, mas foi adiada após um perigoso vazamento de hidrogênio ser detectado enquanto a espaçonave era abastecida.

Em seguida, a Nasa também descobriu uma grande fissura na espuma que isola o tanque. Em 2003, a espuma que caiu do tanque de combustível do Columbia e colidiu com o ônibus espacial durante o lançamento provocou um acidente que matou sete astronautas. A agência, então, remodelou os tanques para minimizar a perda de espuma.