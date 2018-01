Natura confirma dois casos de gripe suína na unidade Cajamar

A Natura confirmou nesta quarta-feira, 24, dois casos de influenza A (H1N1), a gripe suína, em funcionários de sua sede, em Cajamar, na Grande São Paulo. Já o caso da criança do berçário da empresa com suspeita da doença foi descartado nesta manhã, após a divulgação do resultado do exame. Por isso, nesta quinta, as crianças da mesma classe poderão retornar às suas atividades. Elas estavam em casa por precaução desde quando foi descoberta a suspeita.

De acordo com a Natura, os dois funcionários com diagnóstico confirmado passam bem. Um deles já está curado e o outro permanece em casa sob cuidados médicos. Outros três casos suspeitos estão sendo acompanhados pela empresa. Esses colaboradores estão em casa aguardando os resultados dos exames.

Para evitar a proliferação da gripe, os colaboradores que trabalham na mesma área que as pessoas contaminadas devem ficar em quarentena em suas casas. Todos foram orientados a procurar orientação médica caso apresentem os sintomas da doença.