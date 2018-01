Nave Johannes Kepler deixará ISS nesta segunda-feira

Moscou - A nave de carga europeia ATV-2 "Johannes Kepler" deixará nesta segunda-feira a Estação Espacial Internacional (ISS, da sigla em inglês), após quatro meses de missão no espaço.

"O desacoplamento da Johannes Kepler do módulo russo Zvezda está previsto para as 18h52 hora de Moscou (11h52 do horário de Brasília)", declarou o porta-voz do Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE) da Rússia, Valeri Lindin, citado pela agência Interfax.

A nave europeia deixará a órbita na terça-feira por volta das 17h05 do horário de Brasília.

As partes do cargueiro que não forem queimadas ao atravessar a atmosfera terrestre cairão no Pacífico Sul às 17h52 do horário de Brasília, informou a Nasa (agência espacial americana), que explicou que a nave de carga, além de lixo, contém uma caixa-preta que recolherá informação durante sua desintegração que será enviada à Terra.

A Johannes Kepler foi lançada ao espaço em 17 de fevereiro e chegou à ISS no dia 24 de fevereiro. A nave abasteceu a tripulação da ISS com 7,1 toneladas de provisões, entre elas 1,6 toneladas de carga seca (comida, roupa e equipamentos), 850 quilos de combustível e 100 quilos de oxigênio.