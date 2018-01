Nave russa Progress se acopla à estação internacional

Moscou - A nave transportadora de cargas russa Progress M-11M se acoplou nesta quinta-feira à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), declarou o porta-voz do Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE) da Rússia, Valeri Lindin, citado pela agência "Interfax".

O acoplamento aconteceu sem nenhum incidente, "em regime automático", assinalou Lindin.

A nave levou aos astronautas 2.673 quilos de carga, entre eles 740 quilos de combustível, 50 quilos de oxigênio e 420 quilos de água potável.

A nave também transportou equipamento para quatro experimentos científicos.

Os astronautas poderão se divertir com quatro livros e vários DVD carregados pela Progress, disse a diretora do grupo de apoio psicológico do Instituto de Problemas Médicos e Biológicos russo, Olga Kozerenko.

Balas, bombons, tortas e presentes de familiares e amigos também chegaram aos astronautas. Além disso, foram levadas frutas e verduras, como maçãs, limões, cebola e pepinos em conserva.