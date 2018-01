Nave tripulada Soyuz 'Gagarin' se acopla à ISS

estadão.com.br com EFE,

A nave Soyuz TMA-21 chegou a Estação Espacial Internacional (ISS) na noite desta quarta-feira, 6. Os russos Aleksandr Samokutiáyev e Andrei Borisenko e o americano Roland Garan se juntam ao russo Dmitri kondrátiev, a americana Catherine Coleman e o italiano Paolo Nespoli, que já se encontravam a bordo da ISS.

A missão da Soyuz, que também é conhecida como "Gagarin" em homenagem ao primeiro homem que viajou ao espaço, vai durar cerca de cinco meses. Entre os experimentos que serão realizados se destaca o chamado "Huracán", que procura prever e prevenir desastres naturais em diferentes partes do planeta, assim como estimar os danos causados por fenômenos como terremotos e tsunamis.

Samokutiáyev se tornou o cosmonauta número 200 a entrar na ISS, segundo a agência Interfax. No total, 199 pessoas procedentes de 15 países estiveram na ISS: 138 americanos, 33 russos, sete canadenses, cinco japoneses, três italianos e três franceses, dois alemães e um respectivamente da África do Sul, Bélgica, Espanha, Holanda, Brasil, Suécia, Malásia e Coreia do Sul.

Os dois cosmonautas russos, que não têm experiência no espaço, e o astronauta da Nasa, que conta com um voo orbital em seu currículo - a bordo da nave Discovery (2008) -, permanecerão na estação espacial 164 dias e retornarão à Terra o próximo dia 16 de setembro. A expedição número 27 da ISS receberá duas naves americanas (um Endeavour e um Atlantis) e três cargueiros russos Progress.