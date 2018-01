Negado habeas-corpus para o médico Roger Abdelmassih

A Justiça de São Paulo negou na tarde desta quarta-feira, 19, o pedido de habeas-corpus feito na terça-feira, 18, pela defesa do médico Roger Abdelmassih, acusado de abuso sexual. A decisão é do desembargador José Raul Gavião de Almeida da 6ª Câmara de Direito Criminal, que justificou a decisão baseado na periculosidade do réu.

Mais de 7 mil bebês foram gerados na clínica em SP O médico vai continuar preso no 40º Distrito Policial, em Vila Santa Maria. Abdelmassih, de 65 anos, foi detido na segunda-feira, 17, em sua clínica de reprodução assistida, na Avenida Brasil, zona sul de São Paulo. O Ministério Público Estadual acusa Abdelmassih de ter praticado 56 estupros contra mulheres, a maioria ex-pacientes. A defesa de Abdelmassih pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).