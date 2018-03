Neste feriado, Paraná faz ação de combate à dengue em cemitérios

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Agentes de vigilância em saúde das cidades paranaenses de Curitiba, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel realizam nesta terça-feira, 2, feriado de Finados, uma ação de combate ao mosquito transmissor da dengue em cemitérios.

Os agentes farão a eliminação manual dos criadouros encontrados nesses locais, além do trabalho de conscientização da população. A Secretaria da Saúde alerta que, nos cemitérios onde não houver mobilização por parte da prefeitura, a própria administração deve fazer o trabalho de eliminação dos criadouros do Aedes aegypti, que costuma pôr ovos em vasos de flores, pratos, suportes para vela, copos plásticos e garrafas pet.

Apenas neste ano, dos 59.696 casos notificados no Paraná, 31.835 foram confirmados. Desses, 30.948 são autóctones (contraídos no próprio Estado) e 887 são importados, segundo boletim divulgado no dia 15 de outubro.