Neurocirurgiões suspendem greve em AL após acordo

O presidente da Cooperativa dos Neurocirurgiões de Alagoas, Fabrício Avenino, disse que a greve foi suspensa para não prejudicar a população e porque o governo se comprometeu regularizar a situação dos médicos cooperados até o dia 14 deste mês. "Esperamos que desta vez o governo cumpra o compromisso e assine o contrato de prestação de serviço com a cooperativa", concluiu.

O acordo que suspendeu a greve anunciada para começar hoje foi celebrado quando a categoria aceitou conceder um novo prazo para assinatura de um contrato para prestação de serviço, com o governo do Estado. Com isso, os serviços de emergência no Hospital Geral do Estado, em Maceió, e na Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca, não serão paralisados.