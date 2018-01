Nilson Ferraz Paschoa é o novo secretário de Estado da Saúde de SP

SÃO PAULO - O médico Nilson Ferraz Paschoa, de 59 anos, é o novo secretário de Estado da Saúde de São Paulo. Sua nomeação foi publicada nesta terça-feira, 27, no Diário Oficial do Estado. Ele substitui o médico sanitarista Luiz Roberto Barradas Barata, que morreu no dia 17 vítima de infarto.

Nascido na cidade de São Paulo, Paschoa formou-se em medicina pela Faculdade de Itajubá (MG) e especializou-se em Saúde Pública pela Santa Casa de São Paulo e em Administração Hospitalar e Gestão de Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas.

Funcionário concursado da Secretaria de Estado da Saúde há 33 anos, exerceu durante um ano e meio o cargo de secretário-adjunto. De 2003 a 2006, foi chefe de gabinete da secretaria, onde também exerceu as funções de coordenador de Regiões de Saúde e diretor de Saúde Mental. Na área de Planejamento, ajudou a implantar modelo de Organizações Sociais de Saúde para gerenciamento de unidades públicas.