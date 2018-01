No aniversário do telescópio Hubble, agência divulga fotos de nebulosa

O telescópio Hubble completa nesta segunda-feira, 17, 24 anos. Para comemorar a data, a Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou uma série de fotografias. As imagens mostram uma região da nebulosa conhecida como Cabeça de Macaco.

Foto: EFE

Os tons marcantes foram formados pela combinação de várias imagens do Hubble obtidas através de diferentes filtros coloridos, revelando uma ampla gama de cores normalmente não visíveis aos nossos olhos.

Foto: EFE

A nuvem de pó e gás se encontra a 6.400 anos-luz do planeta Terra, na constelação de Órion, explica a Agência Espacial Europeia em comunicado. No 23º aniversário do Hubble, a imagem divulgada foi da nebulosa Cabeça de Cavalo, também em Órion. Veja aqui.