No Dia Mundial de Luta Contra a Aids, 'Rádio Estadão' debate tema

SÃO PAULO 0 Nesta quinta-feira, 1º, Dia Mundial de Luta Contra a Aids, a Rádio Estadão promove um debate sobre o tema com o presidente do Fórum ONG Aids de São Paulo, Rodrigo de Souza Pinheiro, e o infectologia Jean Gorinchteyn, do Hospital Emílio Ribas.

Os convidados participarão das 14 às 15 horas do programa Direto da Redação, que é comandado pelo jornalista Daniel Gonzales. Pinheiro e Gorinchteyn falarão sobre os avanços no tratamento e as últimas estatísticas da doença, entre outros tópicos.