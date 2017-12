Diretora da OMS visita hospital referência em microcefalia no Recife

RECIFE - A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, está no Recife para visitar o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), referência em microcefalia no País. Vestindo camiseta da campanha Zika Zero, do governo federal, ela chegou por volta das 8h30min e entrou sem pronunciar-se à imprensa.

O compromisso inicial de Chan na capital de Pernambuco é uma reunião no auditório do hospital, onde será apresentado a ela um panorama da situação das enfermidades no Estado - o primeiro a verificar a relação entre a má-formação e o vírus da zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti - e no País.

Depois, ela conhecerá dependências do Imip, como o ambulatório e o centro de reabilitação, e visitará alguns pacientes.

Chan está acompanhada da diretora-geral da Organização Panamericana de Saúde (Opas), Carissa Etienne; do ministro da Saúde, Marcelo Castro; e do Secretário de Saúde de Pernambuco, Iran Costa.

"Nossa expectativa é a de que a credibilidade da OMS e da Opas nos aproxime de institutos internacionais para que haja uma cooperação científica. Estamos buscando novas tecnologias para lidar com a epidemia", disse Costa.