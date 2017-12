No Rio, passageiros não recebem aviso sobre a gripe suína

Os passageiros que chegam ao Brasil vindos dos Estados Unidos não estão recebendo alertas sonoros sobre os sintomas da gripe aviária. No Rio, quem desembarca no Aeroporto Internacional Tom Jobim, apenas recebe mensagens entregues por funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em São Paulo, os passageiros que apresentarem sintomas da doença são orientados a procurar um posto da Anvisa no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica.

Veja também:

México confirma 110 mortes e casos suspeitos passam de 2 mil

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com na Espanha, gripe suína chega à Europa

OMS discute gripe suína e UE convoca reunião

Estado de emergência é 'precaução', diz Obama

Não há evidências de casos no Brasil

EUA declaram emergência de saúde pública

Entenda a doença e saiba como ela é transmitida

Galeria: Gripe suína

As mensagens são uma determinação do gabinete permanente de emergência do Ministério da Saúde para impedir a entrada do vírus da gripe suína no Brasil.

Em Cumbica, a orientação é dada através de folhetos. Até às 11h20 desta segunda-feira, 27, dois aviões haviam chegado do México: um às 11h05, da Aeromexico Linhas Aéreas e um às 11h20, da Companhia aérea Mexicana.

Alguns passageiros ainda usavam as máscaras recebidas no México, onde afirmam ter recebido orientação mais rigorosa sobre a doença. Mesmo assim,em São Paulo, além dos folhetos, a Anvisa divulga no sistema de som do Aeroporto de Cumbica, a cada hora, quais são os sintomas da gripe suína e como proceder quando senti-los.

Rio

De acordo com pessoas que desembarcam no aeroporto do Rio, nenhuma mensagem especial sobre a doença foi veiculada nos voos que vieram de Huston, Miami e Nova York. A única medida tomada pelos tripulantes foi identificar os passageiros de nacionalidade mexicana antes do desembarque.

"A única providência que foi tomada foi pedir que os mexicanos se identificassem. Os fiscais da Anvisa os receberam na porta do avião", contou a estudante Júlia Fidélis, de 17 anos, que voltou de Houston. No saguão de desembarque, até o momento não foi veiculado qualquer aviso sonoro sobre sintomas da gripe suína.