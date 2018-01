Noroeste paulista confirma 12ª morte por gripe A

SOROCABA - Uma moradora do município de Zacarias, interior de São Paulo, morreu infectada pelo vírus H1N1, nesta segunda-feira, 14. A paciente de 58 anos estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto. É a 12ª morte causada pelo vírus da gripe Influenza A, também conhecida como gripe asiática, na região noroeste do Estado, este ano.

A mulher, que residia na zona rural, havia procurado atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade. Como o estado dela foi considerado grave, a paciente foi transferida para Rio Preto, onde morreu. O atestado de óbito registrou a morte por insuficiência respiratória causada pela gripe. A Secretaria da Saúde de Zacarias informou que é o primeiro registro da doença na cidade e que acompanha familiares da vítima em busca de possíveis novos casos. Na região, já foram notificados 131 casos da gripe.

Em Pirassununga, região centro-oeste, um bombeiro aposentado morreu na segunda-feira, 14, com sintomas de infecção pelo vírus H1N1. O paciente estava internado na Santa Casa local e, com a suspeita da gripe, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Araras, onde ocorreu o óbito. Em Presidente Prudente, duas pessoas estão internadas no Hospital Regional com suspeita de contaminação pelo H1N1. Os dois homens, com 35 e 42 anos respectivamente, aguardam resultado de exames. Amostras foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz.

O Ministério da Saúde informou que acompanha os casos em São Paulo e em outros Estados do País. De acordo com a pasta, a campanha de vacinação contra a gripe este ano começa no dia 30 de abril e segue até o dia 20 de maio em todo território nacional. Em regiões de São Paulo, a vacinação pode ser antecipada por iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde.