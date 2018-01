Noroeste paulista tem 15ª morte pela gripe A

SOROCABA - A Secretaria de Saúde de Jales, noroeste do Estado de São Paulo, confirmou nesta quarta-feira, 23, a morte de uma mulher em um hospital da cidade com diagnóstico positivo para a gripe A H1N1. A paciente era moradora de Vitória Brasil, cidade da região. É a 15ª morte causada pela doença este ano e confirmada por hospitais e secretarias de saúde da região noroeste. Em Jales, no dia 10 de março, foi confirmada a morte pelo H1N1 de uma criança de 8 meses, residente no Conjunto Habitacional Roque Viola.

A Secretaria de Saúde do Estado iniciou uma campanha extra de vacinação contra a gripe em 67 municípios da região, no entorno de São José do Rio Preto. Grupos de maior risco, como idosos, gestantes, profissionais de saúde, portadores de doenças crônicas e crianças de 6 a 4 anos estão recebendo a vacina. A aplicação prossegue até o dia 8 de abril. As mesmas pessoas devem voltar a ser vacinadas na campanha nacional de vacinação que começa em 30 de abril. Isso porque são tipos diferentes de vacina.

Menina. A prefeitura de Limeira, na região de Campinas, confirmou o primeiro caso de gripe H1N1 na cidade. A paciente é uma menina de seis anos atendida na Santa Casa local. A criança já foi liberada e passa bem.