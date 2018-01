Noroeste paulista tem a 14ª morte pela gripe A

SOROCABA - Uma paciente de 54 anos morreu nesta segunda-feira, 21, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, com o vírus H1N1, causador da gripe A, também conhecida como gripe asiática. A paciente era moradora de Mirassol, cidade da região, e estava internada desde o dia 3 de março. Com este, já são 14 os óbitos causados pela gripe na região noroeste do Estado. Houve mortes também nas regiões de Campinas e de Presidente Prudente.

No mesmo hospital de Rio Preto, outros quatro pacientes estão com o vírus H1N1, dois deles - um homem de 59 anos e uma mulher de 25 - em estado grave. O primeiro óbito na região, que está em alerta contra a doença, foi registrado no dia 27 fevereiro.

A Secretaria de Saúde do Estado tenta antecipar a campanha vacinação contra a gripe, prevista para começar no dia 30 de abril em todo o Estado, mas ainda aguarda a remessa de vacinas solicitada ao Ministério da Saúde. A aplicação da vacina é oferecida a idosos, gestantes, crianças, trabalhadores da saúde, população indígena e pessoas com doenças crônicas.