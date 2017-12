Nova droga ajuda a evitar rejeição em transplantes

grupo de cientistas anunciou hoje que desenvolveu um novo medicamento que atua no sistema imunológico e evita a rejeição de órgãos transplantados.

Em um relatório publicado pela revista Science Translational Medicine, os pesquisadores franceses e americanos assinalaram que sua aplicação poderia ajudar a reduzir altos custos dos medicamentos de imunossupressão, que também costumam causar graves efeitos colaterais.

O tratamento de imunossupressão para impedir a rejeição do órgão transplantado deve ser aplicado durante toda a vida do receptor.

Células imunológicas chamadas células T controlam a rejeição ou aceitação de órgãos. Essas células são controladas por duas rotas, uma ativadora, chamada CD28, e outra supressora.

Ao bloquear a rota ativadora com um anticorpo específico para CD28, o pesquisador Nicolas Poirier e colegas conseguiram manter a rota inibidora intacta, levando o sistema imológico do receptor a uma posição neutra em relação ao órgão transplantado.

No estudo, foram realizados transplantes de coração e rim em um grupo de macacos. Cada animal recebeu doses de drogas imunossupressoras comuns com ou sem as drogas bloqueadoras de CD28. Eles descobriram que, três meses depois, a adição das drogas bloqueadoras evitava tanto rejeição aguda quanto crônica.

(com EFE)