Nova gripe faz prefeitura de SP abrir AMAs aos domingos

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou nesta quarta-feira, 22, que as 115 unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) vão funcionar aos domingos a partir do próximo dia 26. Segundo nota distribuída à imprensa pela prefeitura, a ação visa garantir e ampliar o atendimento da população paulistana com sintomas de gripe, durante os fins de semana.

O objetivo é monitorar o máximo todos os casos suspeitos de gripe suína. As AMAs funcionarão, diariamente, das 7h às 19h. As AMAs 24 horas seguem atendendo, ininterruptamente, todos os dias. O serviço AMA presta atendimento sem necessidade de marcação de consulta. As unidades básicas de saúde continuarão atendendo, normalmente, de segunda a sexta-feira.

A listagem completa das unidades de saúde da rede municipal está disponível no site da Prefeitura Municipal www.prefeitura.sp.gov.br ou através da central de informações 156.