Nova tecnologia de holograma avança na criação de imagem 3D em tempo real

Executivos ainda não são capazes de transmitir uma imagem 3D de si mesmos para o outro lado do mundo, mas pesquisadores estão um passo mais próximos da criação de imagens tridimensionais em tempo real, um avanço na tecnologia holográfica que poderá tornar a experiência das videoconferências muito mais intensa.

Nasser Peyghambarian, da Universidade do Arizona, e colegas anunciaram nesta quarta-feira, 3, que sua nova tecnologia holográfica pode projetar uma imagem de quase 360º que é atualizada a cada dois segundos.

Conhecida como telepresença tridimensional, a tecnologia ataca limitações dos hologramas atuais, que dão a ilusão de 3D mas deixam de fora o lado de trás, diz Peyghambarian, cujo trabalho aparece na revista Nature.

"Se você olhar para o objeto 3D, nós o mostramos de uma forma muito parecida com o que você vê ao seu redor. É o mais parecido com o que se vê, na comparação com qualquer outra tecnologia". Ele disse que os primeiros usos da tecnologia poderão aparecer no cinema, dada a popularidade recente dos filmes 3D.

"Prevemos muitas aplicações, incluindo, por exemplo, a fabricação de carros ou aviões. Eles podem olhar para o holograma e projetar o sistema em tempo real e olhar para o modelo e fazer mudanças á medida que avançam", disse ele.

Cirurgiões de diferentes partes do mundo poderiam participar de procedimentos complexos simultaneamente.

Para criar o holograma, câmeras fazem imagens coloridas de diversos ângulos e as enviam por uma linha de rede de computador. No modelo de laboratório, as imagens são projetadas sobre um plástico transparente e atualizadas em intervalos de poucos segundos.

Telas futuras serão planos horizontais, e o sistema criará a ilusão de que a imagem flutua sobre a mesa.

A tecnologia de telepresença virtual difere da usada no cinema 3D de diversas formas.

No cinema, uma perspectiva da imagem é projetada em um olho e outra, no outro. daí a necessidade dos óculos especiais, para filtrar o sinal que vai em cada olho. Com o holograma, óculos não são necessários e o número de perspectivas só é limitado pelo número de câmeras.