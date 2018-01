Nova vacina contra a dengue deve chegar a clínicas na próxima semana

SÃO PAULO - A nova vacina contra a dengue, produzida pelo laboratório Sanofi Pasteur, deve chegar às clínicas particulares de todo o País na próxima semana. O anúncio foi feito pela empresa nesta quarta-feira, 27.

"Os pedidos são feitos por clínicas que já têm cadastro na empresa, que já entregaram toda a documentação. Possivelmente, a vacina vai estar disponível na semana que vem no Brasil inteiro", diz Sheila Homsani, diretora médica da Sanofi Pasteur.

Chamada de Dengvaxia, a vacina é a única que tem registro na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determinou que ela vai custar entre R$ 132,76 e R$ 138,53 no País.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vacina será aplicada em três doses, com intervalos de seis meses entre elas, e não poderá ser tomada por alguns grupos, entre eles gestantes e pessoas com doenças que afetem o sistema imunológico.

Na última terça-feira, 26, o Estado do Paraná deu início à vacinação na rede pública, mas não há definições sobre a inclusão do imunizante no calendário nacional de imunização.

A Dengvaxia é destinada para pessoas dos 9 aos 45 anos e foi testada em 15 países. Foram realizadas 25 pesquisas com mais de 40 mil pessoas.