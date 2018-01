Nova York confirma três casos do zika vírus

O Departamento de Saúde de Nova York anunciou que três pessoas apresentaram resultado positivo para o zika vírus. Um dos pacientes já está totalmente recuperado e os outros estão se melhorando sem nenhuma complicação, segundo informações do órgão.

"Não há praticamente nenhum risco de que pegar o zika vírus no Estado de Nova York neste momento", disse o comissário de Saúde do Estado de Nova York, Howard Zucker, em comunicado, lembrando que esses mosquitos transmissores não são ativos em meses frios do inverno. Zucker pede ainda, no mesmo documento, que as pessoas que costumam viajar a países de clima mais quente, onde há casos do vírus, especialmente as mulheres grávidas, para verificarem todos os "alertas de saúde antes de viajar".

O vírus, que causa preocupação no Brasil e começou a se propagar na América Latina, é transmitido pelo Aedes aegypti - o mesmo da dengue e da febre chikungunya. Apesar de ainda não confirmados, alguns estudos apontam que a zika pode ter transmissão perinatal (da mãe para o bebê) ou através de relações sexuais.

O Departamento de Saúde de Nova York sugere que as mulheres grávidas posterguem destinos na América Latina e Caribe devido ao zika vírus, responsável pelo aumento do casos de microcefalia em bebês na região. No México, país que já registrou 15 casos de infecção por zika, a campanha de conscientização já começou. O primeiro caso foi registrado em novembro, mas nenhum envolvendo gestantes. Mesmo assim, as autoridades fizeram um alerta para que as pessoas que viajem ao Brasil e à Colômbia "tomem cuidado".

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) notificou que são 18 os países que confirmaram a circulação autóctone (transmissão dentro do próprio território) do zika vírus entre 2015 e 2016, entre eles Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Panamá, Porto Rico e Venezuela.