Nova York tem a primeira morte causada pela gripe suína

A cidade de Nova York registrou neste domingo, 17, sua primeira morte pele gripe suína. A vítima era diretor de uma escola e morreu por complicações da doença, elevando para cinco o número de casos fatais nos Estados Unidos.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Segundo o porta-voz do hospital Flushing Medical Center, Andrew Rubin, Mitchell Wiener, de 55 anos, morreu esta noite após ter começado a manifestar os sintomas da doença há cerca de dez dias.

No caso do professor, a gripe se combinou com outras complicações para causar sua morte, disse Rubin.

Em comunicado, o prefeito Michael Bloomberg disse que a morte de Wiener, que foi professor durante décadas, "é uma perda para nossas escolas e nossa cidade. Era um educador dedicado e muito respeitado".

A gripe causou até o momento o fechamento temporário de 11 escolas em Nova York.