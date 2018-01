Nova York tem segunda morte causada pela gripe suína

Associated Press,

NOVA YORK - Uma mulher de 50 anos de idade foi a segunda vítima da gripe suína na cidade de Nova York. A mulher já tinha outros problemas de saúde. Com isso sobe para 10 o número de mortes nos EUA por causa do vírus A H1N1. A doença já infectou 6.552 pessoas no país, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Neste domingo, o Japão registrou três novos casos de gripe suína o que eleva para 341 o número total de infectados no país, informou neste domingo a agência de notícias Kyodo. Também neste domingo, o Ministério da Saúde da Austrália confirmou dois novos casos da doença, com o número total de infectados no país agora em 16.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos confirmaram hoje o primeiro caso da doença. Segundo a agência de notícias estatal WAM, citando o ministro, um homem que chegou de viagem recentemente do Canadá está em tratamento em um hospital do país. Embora ele não esteja mais apresentando os sintomas, permanecerá em observação para tratamento por mais dez dias.

A Coreia do Sul confirmou hoje mais 11 casos de gripe suína, a Influenza A (H1N1). Com a confirmação, o total de infectados pela doença no país subiu para 21. Os novos casos foram detectados em três crianças e oito adultos.

Também neste domingo, o Ministério da Saúde da Austrália confirmou dois novos casos da doença, com o número total de infectados no país agora em 16.

No mundo todo, ainda de acordo com o balanço de sábado da OMS, há 12.022 casos da doença, espalhados por 43 países, com 87 mortes.

No Brasil

O País tem nove casos confirmados da doença. Outros nove são considerados suspeitos. Estes casos estão nos estados de São Paulo (4), Rio de Janeiro (01), Distrito Federal (1), Rio Grande do Sul (1), Rondônia (01) e Rio Grande do Norte (1).

O Ministério confirma nove casos da doença, nos Estados do Rio de Janeiro (3), São Paulo (3), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Santa Catarina (1).

Para todos os casos, estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes. Os primeiros oito pacientes confirmados já receberam alta.

Além disso, outros 13 casos estão em monitoramento em oito Estados e o número de casos descartados até hoje chegou a 308.