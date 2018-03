Novo exame para detectar câncer de cólon dispensa colonoscopia

WASHINGTON - Um novo exame que detecta evidências de câncer de cólon por meio das fezes também pode encontrar tecidos pré-cancerosos, o que no futuro seria uma alternativa à colonoscopia, disseram pesquisadores na última quinta-feira.

O novo exame do laboratório Exact Sciences identificou 87% dos tumores de cólon nos estágios 1, 2 e 3, que podem ser removidos cirurgicamente, e 64% de crescimentos em tecidos pré-cancerosos (maiores de 1 cm), afirmaram os autores do estudo em uma reunião da Associação Americana de Pesquisa do Câncer.

O teste envolveu 1.100 pacientes e detectou alterações no DNA de três genes, em um processo chamado metilação, o que pode tornar uma célula cancerosa ou iniciar mudanças que levam a um tumor.

"O exame de fezes não invasivo que desenvolvemos é simples para os pacientes, não envolve nenhuma restrição de dieta ou medicação, não requer preparo intestinal nem trabalho perdido, já que pode ser feito em casa", disse o Dr. David Ahlquist, da Clínica Mayo, em Rochester, Minnesota, que criou o teste.

"Os resultados positivos [para câncer] seriam acompanhados de uma colonoscopia", afirmou Ahlquist. A clínica licenciou o exame da Exact Sciences, que vê nele um potencial de vendas de US$ 1 bilhão nos Estados Unidos. O preço unitário deve ser de US$ 300 a US$ 400, e o laboratório pretende submeter o procedimento à aprovação da agência de vigilância sanitária americana Food and Drug Administration (FDA) em 2012.

Tumores colorretais se desenvolvem na mucosa do cólon e no reto. Como a matéria fecal passaram pelo trato, que recolhe algumas células desses tumores, o teste pode encontrar até mesmo pequenas quantidades de DNA alterado a partir desses crescimentos em uma amostra de fezes.

O estudo descobriu que 85% dos cânceres e 87% do tumores em estágio inicial podem ser curados por remoção cirúrgica. O câncer colorretal é a segunda maior causa de morte por tumor nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos.

A Sociedade Americana de Câncer estima que haverá cerca de 122 mil novos casos em 2010, com mais de 51 mil mortes. A entidade recomenda que todos os americanos comecem a fazer exames detalhados a partir dos 50 anos. Mas apenas metade das pessoas devem fazer o teste, em parte porque o procedimento é embaraçoso, desconfortável e pode, em casos raros, causar danos.

A colonoscopia padrão consiste em uma pequena câmera introduzida pelo reto. O aparelho tem um par de pinças para remover pólipos com possibilidade de se tornar câncer.

As empresas de biotecnologia Exiqonas (Dinamarca), OncoMethylome (Bélgica), Epigenomics (Alemanha) estão desenvolvendo exames de sangue para identificar câncer de cólon. Segundo esta última, que submeteu 8 mil voluntários a colonoscopia, o exame de sangue delas detectou 67% dos tumores.