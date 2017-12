Novo vulcão pode surgir na Arábia Saudita, diz estudo

Magma conseguiu chegar bem perto da superfície numa região remota do noroeste da Arábia Saudita, causando diversos pequenos terremotos e ameaçando formar um novo vulcão, disseram cientistas no domingo, 26.

Uma série de 3.000 tremores sacudiu a região de Harrat Lunayyir de maio a junho do ano passado, abrindo uma fenda de 8 km, de acordo com a equipe da US Geological Survey (USGS).

O governo saudita removeu 40.000 moradores na época, mas desde então permitiu que as pessoas voltassem para casa. Só que esses moradores devem se preparar para partir novamente se o solo voltar a tremer, informam os cientistas na revista Nature Geoscience.

"A descoberta indica que a região corre risco significativo de perigos geológicos", afirmou John Pallister, da USGS, e colegas da Universidade Rei Abdullah de Ciência e Tecnologia escrevem.

A área é conhecida por seus campos de lava, chamados harrat em árabe, e por pequenos cones vulcânicos e cinza vulcânica, chamada tefra.

Os cientistas escrevem que "os campos de harrat continuam ativos e potencialmente perigosos".