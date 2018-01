Novos astronautas chegam com peixes à Estação Espacial

Oleg Novitskiy, Evgeny Tarelkin e Kevin Ford atracaram na estação às 10h29 (hora de Brasília), após dois dias de viagem na nave Soyuz.

Após verificar a vedação entre as duas naves, o trio se juntou à comandante da estação, a norte-americana Sunita Williams, ao japonês Akihiko Hoshide e ao cosmonauta Yuri Malenchenko. Desde 16 de setembro, por causa do rodízio normal dos astronautas, a estação estava com apenas metade da sua tripulação completa.

"É ótimo ver vocês seis em órbita e ver seus rostos sorridentes", disse William Gerstenmaier, administrador-associado da Nasa para voos espaciais, falando por rádio no controle russo da missão, perto de Moscou.

Ford, que havia ido à estação em 2009 num ônibus espacial dos EUA, disse que notou ruídos e vibrações diferentes na nave Soyuz, mas que a viagem foi agradável.

Já seus dois colegas russos, novatos, tiveram alguma dificuldade para se adaptar à falta de gravidade. "Tenho de admitir que foi um pouco difícil no primeiro dia, mas aí ficou melhor e mais fácil", disse um dos cosmonautas.