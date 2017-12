Número de casos confirmados de febre amarela no País sobe para 189

BRASÍLIA - Os casos confirmados de febre amarela subiram para 189 no País, com 68 mortes, de acordo com boletim atualizado nesta segunda-feira, 6, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da Saúde de Minas Gerais. O Estado é o mais afetado pela doença, com 167 confirmações e 59 óbitos - as cidades mais afetadas são Caratinga (20 confirmados) e Ladainha (22).

Ainda há investigação de casos no Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Tocantins.

O Ministério da Saúde informou que, desde o início do ano, vem enviando doses extras da vacina contra a febre amarela aos Estados com casos suspeitos da doença, além de outros na divisa com essas áreas. No total, 9,3 milhões de doses extras foram enviadas para 5 Estados.

A pasta também está liberando R$ 40 milhões aos municípios mais afetados pela febre amarela no País. Desse total, R$ 13,8 milhões serão destinados aos 256 municípios de cinco Estados, como incentivo à vacinação da população contra a doença.