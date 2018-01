Número de casos de dengue até março é 43% menor do que em 2010

BRASÍLIA - O número de casos de dengue de janeiro a março foi 43% menor do que no mesmo período de 2010. A frequência de casos graves e de mortes provocadas pela doença também caiu. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o registro de casos graves constatados em 2011 foi 69% menor e o de mortes, 64% mais baixo do que no ano passado.

"Temos de manter a atenção. De acordo com estatísticas, a curva da doença cai somente depois de maio", disse o ministro. A detecção de casos de contaminação por vírus tipo 4 de dengue, na avaliação de Padilha, mostra apenas que sistema de identificação dos laboratórios está funcionando de forma adequada. "As medidas preventivas são as mesmas. O importante é manter o cerco", disse.