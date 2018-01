Número de casos de dengue cai 18% em relação a 2010

Brasília, 6 - O número de casos de dengue registrados no primeiro semestre deste ano caiu 18% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro ao início de julho, foram contabilizadas 715.666 infecções, enquanto no mesmo período de 2010 foram 874.793 casos da doença. A região Sudeste tem o maior número de casos notificados, 338.307, o equivalente a 47% dos registros neste ano. Em segundo lugar, vem a região Nordeste, com 157.297 casos (22% do total); seguido pelo Norte, com 110.711; o Sul, com 56.930; e Centro-Oeste, com 52.421 casos.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de casos graves da doença sofreu uma redução de 45% em relação a igual período do ano passado. O número de mortes também caiu. Foram 310 óbitos confirmados neste ano, enquanto em 2010 foram registrados 554 casos.