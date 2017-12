Número de casos de dengue cresce 804% em 41 dias no MT

As notificações de casos de dengue cresceram 804% em Mato Grosso nos primeiros 41 dias de 2010, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Avanço da dengue preocupa cidades no interior de SP

Farmacêutica prevê vacina contra dengue em 2013

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, já foram notificados, neste ano, 12.666 casos, enquanto em igual período de 2009 foram 1.400 ocorrências.

Os 12.666 registros superaram o total registrado ao longo de 2008, quando houve 11.641 casos da doença. No ano passado, foram notificadas 60 mil ocorrências, com um crescimento de 415% em relação ao total de 2008.

Os técnicos da secretaria atribuem o crescimento da dengue no Estado ao clima atípico, já que as chuvas no ano passado atrasaram e começaram somente em abril, persistindo até agora.

Neste ano, foram notificados 344 casos graves de dengue e 16 óbitos, dos quais 5 foram relacionados oficialmente à doença e 11 estão sob investigação. Em Cuiabá, foram notificadas 1.318 ocorrências da doença, sendo 72 graves.

Até esta quarta-feira, 10, foi notificada uma morte na capital, que está sob investigação.

No município de Várzea Grande, vizinho de Cuiabá, foram notificadas 802 ocorrências, sendo 66 delas graves. Foram registrados até o momento 5 mortes, das quais uma foi confirmada como causada pela dengue.